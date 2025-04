Incivile sorpreso ad abbandonare rifiuti ingombranti per strada, sanzionato

- Advertisement -

CROTONE – Continua l’attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale di Crotone, per combattere l’odioso fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti. Numerosi i controlli, con l’ausilio di fototrappole, che si effettuano in tutti i quartieri cittadini. La Polizia locale nello specifico ha immortalato grazie alle fototrappole, una persona che abbandonava un ingombrante su un’area pubblica in una strada di periferia della città. La stessa è stata sanzionata e obbligata al recupero del rifiuto per smaltirlo in maniera corretta. Prosegue anche il servizio in borghese con relativi appostamenti.