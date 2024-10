Incidenti stradali: nel 2023 è la Calabria la regione con più vittime in Italia

CATANZARO – La Calabria indossa la triste maglia nera dell’aumento di sinistri e vittime della strada. Nella nostra regione, nel corso del 2023, si è registrato l’incremento maggiore di vittime in incidenti stradali in Italia. Le persone decedute, infatti, sono state complessivamente 109, rispetto alle 74 del 2022. É quanto emerge da uno specifico rapporto redatto dall’Aci e dall’Istat. L’aumento maggiore di persone decedute, venti in più, è stato rilevato, in particolare, in provincia di Reggio Calabria. La Calabria é inoltre la regione in cui, sempre nel corso del 2023, è stato rilevato l’aumento più alto, in termini percentuali, di incidenti, con un incremento del 47 per cento rispetto all’anno precedente. I sinistri sono stati 3.144.

- Pubblicità sky-