Incidenti post derby, Il Gip di Cosenza conferma l’obbligo di firma per due tifosi del Catanzaro

COSENZA – Il Gip di Cosenza Claudia Pingitore ha confermato la misura dell’obbligo di firma per due degli undici tifosi giallorossi indagati a seguito degli incidenti del post derby tra Cosenza e Catanzaro, di fatto confermando la decisione della collega di Catanzaro Sara Mazzotta. Nelle motivazioni che hanno portato dalla decisione dell’applicazione dell’obbligo di firma, oltre al divieto di dimora nella città di Cosenza, la “sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidivanza, tenendo conto, in particolare, della gravità degli episodi criminosi anche alla inusitata e gratuita violenza commessa ai danni degli appartenenti alle forze dell’ordine“.

Per tutti gli altri tifosi arrestati e inizialmente messi ai domiciliari con accuse a vario titolo di reati quali violenza provata e resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, lancio di materiale pirotecnico, porto d’armi o oggetto atti a offendere in luogo pubblico non è stata applicata nessuna misura cautelare. Restano tutti indagati a piede libero.