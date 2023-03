Incidente nella notte tra due auto sulla statale 280: cinque ragazzi feriti

CATANZARO – Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa notte, alle ore 3.30 circa, sulla strada statale 280/dir in prossimità dello svincolo Policlinico Campus Universitario a Germaneto per un’incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Mercedes C220 ed una BMW X3.

A bordo delle vetture cinque ragazzi che fortunatamente non riportavano ferite gravi. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.