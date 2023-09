Incidente tra due auto sulla Statale 106 Var/A, tre persone ferite

CATANZARO – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 106 Var/A di Catanzaro Lido, a Catanzaro. Secondo quanto emerso nel sinitro, che ha visto coinvolti due veicoli, tre persone sono rimaste ferite e affidate ai sanitari del 118. La carreggiata in direzione Reggio Calabria al km 11,300, è stata temporaneamente chiusa e sono state istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

