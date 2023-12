Incidente sull’A2 tra Falerna e Lamezia, quattro persone ferite

FALERNA (CZ) – I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A2 del Mediterraneo, per un incidente stradale in direzione Sud, tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme. Due le vetture coinvolte: una Peugeot 508 ed un BMW Z4. Sono quattro le persone rimaste ferite.

Una donna, rimasta incastrata nell’abitacolo della Peugeot, è stata estratta dall’abitacolo e affidata al personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale così come le altre tre persone rimaste ferite, per ulteriori accertamenti e controlli. Sul posto anche la polizia stradale e il personale dell’Anas per gli adempimenti di competenza. L’autostrada A2, nel tratto interessato dal sinistro, chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.