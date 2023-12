Incidente sull’A2 tra Falerna e Lamezia: due feriti trasportati in ospedale

GIZZERIA (CZ) – Si registrano dei rallentamenti, lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in direzione Villa San Giovanni a causa un incidente avvenuto al km 313,000, tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme, nel territorio comunale di Gizzeria in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, lo scontro tra due veicoli, una Peugeot e una Bmw, ha causato il ferimento di due persone. Sul posto presenti i vigili del fuoco per estrarre uno dei feriti dalle lamiere dell’auto. Al momento presente anche Anas, il 118 intervenuto per trasferire i malcapitati in ospedale e il soccorso meccanico per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

+++Aggiornamento ANAS ore 19:47+++

Per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione sud. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Falerna, al km 305,500, con rientro allo svincolo di Lamezia Terme, km 321,600.