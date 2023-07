REGGIO CALABRIA – Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, è provvisoriamente chiuso il tratto tra gli Svincoli di Scilla e Santa Trada in provincia di Reggio Calabria, per consentire le operazioni di messa in sicurezza a seguito di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Monacena’.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli che ha causato il ferimento di una persona.