Incidente sulla Statale 18 a Gizzeria, due auto coinvolte e quattro feriti

GIZZERIA (CZ) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Statale 18 Tirrena inferiore nel territorio di Gizzeria. Due le autovetture coinvolte nel sinistro e quattro le persone rimaste ferite. Anas ha reso noto che il tratto della Statale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, e sono state istituite deviazioni sul posto.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Intorno alle 10, la situazione legata al traffico è tornata alla normalità.