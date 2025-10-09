HomeCalabria

Incidente sulla Statale 18 a Gizzeria, due auto coinvolte e quattro feriti

L'incidente tra due auto. Sul posto Anas e forze dell’ordine per i soccorsi e la viabilità. Intorno alle 10, la situazione legata al traffico è tornata alla normalità

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

GIZZERIA (CZ) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Statale 18 Tirrena inferiore nel territorio di Gizzeria. Due le autovetture coinvolte nel sinistro e quattro le persone rimaste ferite. Anas ha reso noto che il tratto della Statale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, e sono state istituite deviazioni sul posto.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Intorno alle 10, la situazione legata al traffico è tornata alla normalità. 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Elezioni-regionali-consiglieri rende Garritano Trombino Ghionna Monaco

Rende: l’opposizione «dati delle elezioni regionali smascherano le contraddizioni nella maggioranza»

Area Urbana
RENDE - "I dati emersi alle elezioni regionali nel Comune di Rende parlano chiaro: le liste riconducibili all’attuale amministrazione comunale – Casa dei Riformisti,...
polizia squadra mobile

Tentata estorsione ad un imprenditore per il restauro di una chiesa, 20mila euro per...

Calabria
CAULONIA (RC) - Due persone sono state fermate a Caulonia, nella Locride, con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di...
donazioni casa san francesco cosenza

Riapre a Cosenza il Centro “Ero nudo e mi avete vestito” della Fondazione Casa...

Area Urbana
COSENZA – Riapre ufficialmente oggi, giovedì 9 ottobre, con il rito di benedizione presieduto da Fr. Giovanni Loria, presidente della Fondazione Casa San Francesco...
piantagione casa africo nuovo carabinieri

Era ai domiciliari ma aveva realizzato una piantagione di cannabis alta oltre due metri:...

Calabria
AFRICO NUOVO (RC) - Era agli arresti domiciliari, ma continuava a coltivare cannabis in casa. È quanto scoperto dai carabinieri di Africo Nuovo, nel...

Lappano brinda alla tradizione: torna la Sagra dell’Uva tra musica, vino e comunità

Provincia
LAPPANO (CS) -  Il 10 e l'11 ottobre torna l’attesissima Sagra dell’Uva a Lappano, una delle feste più autentiche e partecipate della provincia di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37614Area Urbana22707Provincia19988Italia8066Sport3895Tirreno2991Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Elezioni-regionali-consiglieri rende Garritano Trombino Ghionna Monaco
Area Urbana

Rende: l’opposizione «dati delle elezioni regionali smascherano le contraddizioni nella maggioranza»

RENDE - "I dati emersi alle elezioni regionali nel Comune di Rende parlano chiaro: le liste riconducibili all’attuale amministrazione comunale – Casa dei Riformisti,...
polizia squadra mobile
Calabria

Tentata estorsione ad un imprenditore per il restauro di una chiesa,...

CAULONIA (RC) - Due persone sono state fermate a Caulonia, nella Locride, con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di...
donazioni casa san francesco cosenza
Area Urbana

Riapre a Cosenza il Centro “Ero nudo e mi avete vestito”...

COSENZA – Riapre ufficialmente oggi, giovedì 9 ottobre, con il rito di benedizione presieduto da Fr. Giovanni Loria, presidente della Fondazione Casa San Francesco...
piantagione casa africo nuovo carabinieri
Calabria

Era ai domiciliari ma aveva realizzato una piantagione di cannabis alta...

AFRICO NUOVO (RC) - Era agli arresti domiciliari, ma continuava a coltivare cannabis in casa. È quanto scoperto dai carabinieri di Africo Nuovo, nel...
Provincia

Lappano brinda alla tradizione: torna la Sagra dell’Uva tra musica, vino...

LAPPANO (CS) -  Il 10 e l'11 ottobre torna l’attesissima Sagra dell’Uva a Lappano, una delle feste più autentiche e partecipate della provincia di...
denuncia rita palumbo
Area Urbana

Sanità a Cosenza, la rabbia di una figlia «ecco cosa ha...

COSENZA - Dai social la "rabbia incontenibile e la sofferenza" di una donna che racconta quanto accaduto alla sua mamma lo scorso 23 settembre...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA