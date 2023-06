SOVERATO (CZ) – A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 106 ‘Jonica’ a Soverato, in provincia di Catanzaro.

Il sinistro avvenuto al km 165,500 ha coinvolto due autovetture.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per gestire la viabilità, il 118 per prestare le prime cure sanitarie e le Forze dell’Ordine per accertare la dinamica del sinistor e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento