Incidente sulla A2, scontro tra un furgone e un auto: ferita un’intera famiglia

CATANZARO – Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio, intorno alle 15.25 circa, sull’autostrada A2 del Mediterraneo al km 326,400 tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro direzione Sud per un incidente stradale. Due i mezzi coinvolti un autocarro cassonato Renault ed una autovettura Dacia Duster. A bordo dell’autocarro il solo autista mentre nella vettura viaggiava un nucleo familiare di tre persone composto dal conducente, la moglie e il figlio.

I vigili del fuoco hanno estratto la donna rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto. La stessa è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. ferite lievi per padre e figlio che sono stati comunque affidati alle cure dei sanitari e trasportati in ospedale per ulteriori controlli.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il sito e i veicoli. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Nel tratto interessato dal sinistro il transito avviene al momento su su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.