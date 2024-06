SATRIANO (CZ) – Un incidente stradale si è verificato ieri sulla statale 106 jonica, nel territorio di Satriano, nel catanzarese. Secondo i primi riscontri un uomo, era in sella alla sua bici quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da un autocarro. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi ed il ciclista è stato trasferito in ospedale.

