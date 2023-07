POLISTENA (RC) – A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 682 “Jonio Tirreno” a Polistena, in provincia di Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due veicoli provocando il ferimento di due persone.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.