Incidente stradale sulla statale 106: disagi al traffico

CATANZARO – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 106 ‘Jonica’, in corrispondenza di Cropani Marina in provincia di Catanzaro. Due i veicoli coinvolti nello scontro che ha causato disagi al traffico. I veicoli leggeri sono stati infatti deviati sulla viabilità secondaria con in indicazioni in loco. Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas per gestire la viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Il tratto è stato poi riaperto al traffico intorno alle 8.45.

