Incidente stradale sulla statale 106: 5 feriti estratti dalle lamiere – FOTO

CROTONE – La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è impegnata sulla strada statale 106 in località Poggio Pudano, zona sud di Crotone, per un incidente stradale con tre vetture coinvolte. Al momento sono 5 i feriti estratti dalle vetture ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto presente la polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la circolazione.