Incidente nella notte, auto impatta contro un gruppo di cinghiali

LAMEZIA TERME – La presenza dei cinghiali è diventata un pericolo anche per la viabilità e di conseguenza per la sicurezza delle persone. Nella notte infatti, sulla strada statale 18, in località Persicara di Lamezia Terme, il conducente di un’auto in transito, si è ritrovato davanti ad un gruppo di cinghiali all’improvviso, e non è riuscito ad evitare l’impatto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La vettura sarebbe di proprietà di un’agenzia di vigilanza. Sul posto sono giunti i soccorsi e i Carabinieri per quanto di competenza.

