Incidente in moto, grave frattura al bacino per il comandante dei vigili Iorno

CROTONE – Dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la frattura al bacino il comandante della polizia locale di Crotone, Francesco Iorno, rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi in via Gallucci. Iorno stava percorrendo in moto il viale a doppia carreggiata per recarsi al comando quando – per cause in corso di accertamento – la moto è stata colpita lateralmente da un’automobile in transito nella stessa direzione.

L’urto ha fatto sbalzare dalla moto Iorno che è caduto violentemente a terra. Il comandante della polizia locale è stato soccorso da un’ambulanza del Suem 118 che lo ha condotto al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone dove gli è stata riscontrata una grave frattura al bacino per la quale i medici hanno deciso di trasferirlo all’ospedale di Polistena – specializzato per questo tipo di fratture – dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico. “Gli esprimo tutta la vicinanza personale e dell’amministrazione comunale e gli auspici di pronta guarigione” ha scritto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in un messaggio inviato al comandante.