COSENZA – “Ogni giorno che passa senza revisione è un giorno in cui si rischia la vita nei campi” esordisce così Andrea Borio, presidente di Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni dei rivenditori di macchine agricole, operatrici e da giardinaggio all’indomani del tragico incidente che ha visto ribaltarsi un trattore e che ha portato alla morte del conducente di 56 anni nel Catanzarese.

Un appello diretto al Governo quello lanciato della Federazione che sottolinea l’impotanza della revisione dei mezzi, obbligatoria per legge ma ancora senza un decreto attuativo. “Mezzi non controllati, privi di rollbar, cinture o freni efficienti, possono trasformarsi in trappole mortali – tuona Borio – E purtroppo è quello che accade ormai con cadenza giornaliera, come dimostrano i tragici casi di queste settimane”.

Incidente col trattore, la Federacma pronta a mettere in campo un sistema di controlli

“La revisione dei mezzi agricoli è obbligatoria per legge dal 2015 – ricorda Borio – ma a distanza di dieci anni manca ancora il decreto attuativo. Non ci sono officine accreditate, non ci sono istruzioni operative. Il risultato è che ogni paio di giorni piangiamo un’altra vittima”. È per questo motivo che Federacma chiede con urgenza al Governo di sbloccare l’iter del decreto e dicendosi pronta a collaborare con la propria rete di rivenditori, officine e tecnici qualificati per mettere in campo un sistema di controlli efficiente e capillare.

“La sicurezza non deve essere un lusso per pochi o una promessa rinviata – conclude Borio –. È una responsabilità collettiva. Lo Stato non può continuare a voltarsi dall’altra parte mentre le famiglie piangono i propri cari”. Secondo i dati INAIL ogni anno sono oltre 100 i morti sul lavoro nel campo dell’agricoltura nel nostro Paese e la causa principale è proprio quella legata al ribaltamento dei trattori come principale causa. Dispositivi di sicurezza e manutenzione regolare, che ad oggi non è garantita da nessuna procedura operativa, sono le mosse che fanno la differenza e possono cambiare le cose.