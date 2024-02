Inchiesta ‘Orthrus’, sequestro da 2,5 milioni di euro a due soggetti legati alla ‘ndrangheta

CATANZARO – Il Centro Operativo D.I.A. di Catanzaro e la Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro di beni (terreni, immobili e società) per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro nonché disponibilità finanziarie superiori a 3.000 euro riconducibili a due soggetti, ritenuti socialmente pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Gli indagati, coinvolti nell’indagine “Orthrus” e sottoposti nel 2019 a misure cautelari personali, in quanto ritenuti affiliati alla cosca di ‘ndrangheta del catanzerese “Iozzo-Chiefari” attiva a Torre di Ruggiero e Chiaravalle Centrale, collegata alla più potente cosca “Gallace” di Guardavalle, pur essendo stati assolti (non in via definitiva) all’esito del processo di primo grado, sono risultati essere in rapporti con esponenti di vertice di cosche vibonesi e frequentazioni assidue con pregiudicati, appartenenti a contesti mafiosi.

All’esito degli accertamenti patrimoniali e reddituali è stata dimostrata una evidente sperequazione tra i beni posseduti, anche per interposta persona, e i redditi dichiarati dagli interessati e dai nuclei familiari di appartenenza, circostanza che lascia verosimilmente presumere che le ingenti proprietà, nei comuni di Torre di Ruggiero, Montepaone, Chiaravalle Centrale, Cardinale e Gagliato, siano state acquistate con i proventi di attività delittuose. Il sequestro assume un valore anche “sociale”, poiché consente di restituire alla collettività le ricchezze accumulate nel tempo dalla criminalità organizzata. Il Tribunale di Catanzaro ha fissato il 15 aprile 2024 l’udienza per la comparizione delle parti e la discussione per la proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei due soggetti.