Inchiesta Ducale, sacerdote indagato: è accusato di scambio elettorale politico-mafioso

Nominato “decano della Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale” di Napoli, il prelato reggino è indagato per scambio elettorale politico-mafioso per suoi rapporti con l’indagato Daniel Barillà, finito prima ai domiciliari e poi all’obbligo di firma. Agli atti dell’inchiesta ci sono numerose intercettazioni – scrivono i carabinieri del Ros – «aventi come tema principale le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria».

Nell’informativa c’è scritto che Barillà avrebbe chiesto «al sacerdote di indirizzare i consensi elettorali verso Giuseppe Neri», il consigliere regionale di Fratelli d’Italia indagato per il quale la Procura ha presentato appello al Riesame dopo che il gip lo scorso giugno ha rigettato nei suoi confronti la misura cautelare in carcere. Sempre Barillà, infine, poco prima delle amministrative del 2020 avrebbe organizzato un incontro nei locali del seminario tra il prelato e il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, anche lui indagato nell’inchiesta “Ducale”.