Incendio nella notte in un capannone, le fiamme hanno avvolto numerose pedane in legno

CROTONE – Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri a Crotone, intorno alle 23.30, in un un capannone in via Fiume Esaro, in località San Giorgio. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi dei vigili del fuoco che si sono trovati a fronteggiare una situazione preoccupante visto che le fiamme erano visibili dalla Statale 106 jonica.

Le cause sono in corso d’accertamento ma il fuoco ha interessato in particolare alcune pedane in legno che si trovavano all’interno e i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo, ad una parte del capannone utilizzato come deposito e garage. Fortunatamente infatti, l’incendio non ha interessato altre strutture poste nelle vicinanze e i mezzi parcheggiati nelle adiacenze dello stabile. Sul posto anche la Polizia.