Incendio nella notte, brucia un intero appartamento

REGGIO CALABRIA – Incendio nella notte in un’abitazione a Montebello Ionico nel reggino. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzanotte e venti, nell’appartamento al piano terra di uno stabile strutturato su due livelli. Le fiamme hanno danneggiato completamente mobili e suppellettili. Le alte temperature hanno provocato il distacco e la successiva caduta della parte inferiore del solaio. Il fumo denso inoltre, ha causato l’annerimento delle pareti nell’appartamento attiguo.

Fortunatamente le persone che si trovavano in casa sono uscite autonomamente e non si registrano feriti. Spente le fiamme è stato interdetto l’accesso all’appartamento interessato dal rogo ed a quello sovrastante (attualmente disabitato) in attesa di ulteriori verifiche e del ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Sul posto anche i carabinieri e sono in corso accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio.