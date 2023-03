Incendio in un’autocarrozzeria, gravemente danneggiata la struttura

SIDERNO (CS) – Poco dopo le dieci di questa mattina un incendio di un’autocarrozzeria ha impegnato la squadra dei vigili del fuoco di Siderno coordinata dal capo squadra Giuseppe Gangemi e coaudivata da tre automezzi.

L’immediato intervento dei pompieri favorito anche dalla vicinanza alla sede ha impedito ben più gravi conseguenze, vista la presenza, all’interno della struttura, di due bombole di acetilene e un’autovettura alimentata a GPL. Dopo due ore di intenso lavoro, gli operatori dei vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme, le cui cause sono adesso in corso di accertamento, mettendo in sicurezza l’intera area.