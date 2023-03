Incendio in un’abitazione, il rogo partito dalla canna fumaria

CENADI (CZ) – Intervento dei vigili del fuoco di Chiaravalle Centrale ieri, in corso Umberto nel comune di Cenadi per l’incendio divampato in un’abitazione di una struttura su tre livelli, situata nel centro storico. Il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria per poi propagarsi velocemente alle travi ed alla copertura con perline in legno del locale sottotetto. I vigili del fuoco hanno spento tempestivamente l’incendio limitando i danni alla sola porzione della copertura in prossimità della canna fumaria nonché alla messa in sicurezza del sito. Non si registrano danni a persone.

