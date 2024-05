Incendio in una palazzina a 3 piani, le fiamme in una mansarda

CROPANI (CZ) – Paura ieri a Cropani, nel catanzarese, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in una mansarda di una palazzina di tre piani. Fortunatamente le fiamme hanno interessato solo la mansarda adibita a deposito. I vigili del fuoco hanno spento il rogo ed evitato il propagarsi agli altri locali dello stabile.

In via precauzionale, al termine delle operazioni di spegnimento, è stato interdetto l’utilizzo della mansarda interessata dall’incendio e dell’appartamento sottostante, a causa del gocciolamento determinato dalla rottura di una tubazione, sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Non si registrano danni a persone ed alla struttura e sono in corso accertamenti per determinare l’origine del rogo. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella accidentale. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia Locale di Cropani per gli adempimenti di competenza.