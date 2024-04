Incendio in un cantiere allestito nel cortile di una scuola media

ROCCELLA JONICA (RC) – Un incendio, sulle cui cause sono in corso mirati accertamenti, è divampato ieri sera intorno alle 21.00 nel cortile interno della scuola media Filocamo – Coluccio a Roccella Jonica, nella Locride. Le fiamme hanno completamente mandato in cenere alcune pedane in legno collocate nel cantiere che era stato allestito nel cortile della scuola ma anche altro materiale tra cui sacchi di spazzatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e non è escluso che si tratti di un incendio di origine dolosa.

