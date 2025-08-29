Incendiò il tetto di un’abitazione in costruzione, tradito dalle telecamere. Indagato un uomo

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – Nello scorso mese di giugno il tetto di un’abitazione in costruzione era stato danneggiato e incendiato. Le fiamme allo stabile, che si trova nel pieno centro cittadino di Cirò Marina, erano state domate dai Vigili del fuoco che al momento del loro intervento non trovarono nessuna traccia che potesse far pensare ad un’origine dolosa nutrendo però diversi dubbi sull’accaduto.

Le indagini condotte dai militari della Stazione di Cirò Marina non si sono fermate e oggi sono arrivate ad una svolta. Grazie ai numerosi filmati di videosorveglianza acquisiti nell’area circostante e all’analisi dei frame, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che ha appiccato il fuoco. Hanno infatti individuato e indagato lo stesso alla Procura della Repubblica di Crotone.