Incendio divampa in un’abitazione, danni al tetto e alla struttura portante in legno

TAVERNA (CZ) – Intervento nel pomeriggio di ieri di una squadra dei vigili del fuoco a Taverna, nel Catanzarese. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 15.00 nel centro storico del comune, in un’abitazione utilizzata nei periodi estivi ed attualmente disabitata. Il rogo ha interessato il tetto con struttura portante in legno. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno spento le fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’interno dell’appartamento. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo e al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si sono registrati feriti e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.

