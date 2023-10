Incendio di vegetazione si propaga al polo sanitario dell’Asp, in fiamme un’auto e rifiuti

CATANZARO – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno allr 13.50 su viale Crotone, presso il Polo Sanitario Territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro Lido per un incendio di vegetazione. Le fiamme divampate inizialmente al di fuori del perimetro del Polo Sanitario a causa del vento si è propagato nel piazzale retrostante la struttura dell’Asp coinvolgendo cassoni di rifiuti solidi urbani ed una autovettura, una Fiat Panda, parcheggiata nelle vicinanze di proprietà dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha portato alla completa estinzione del rogo ed è stato evitato l’ulteriore propagarsi delle fiamme all’interno dell’area del polo sanitario ed alle numerose altre vetture parcheggiate.

L’incendio ha interessato anche un’area incolta e macchia mediterranea bassa in prossimità della linea ferroviaria per cui si è reso necessario interrompere il traffico ferroviario sulla tratta Catanzaro Lido – Botricello sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto per gli adempimenti di competenza Polizia di Stato e responsabili dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Non si registrano danni a persone. Disagi per gli abitanti della zona a causa del fumo scaturito dalla combustione.