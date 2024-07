Incendio di sterpaglie nei pressi di una strada provinciale, anziano trovato cadavere

CROTONE – I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un grosso incendio divampato ieri nei pressi della strada provinciale 2, in provincia di Crotone. Nel corso delle operazioni sono intervenuti anche i carabinieri. Secondo quanto emerso è stato rinvenuto il cadavere di una persona, ultrasettantenne ma non sono state fornite le sue generalità.

Allertati i sanitari del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Avviate le ispezioni del medico legale e gli accertamenti per stabilire le cause del decesso che potrebbe essere legato al tentativo da parte della vittima di spegnere le fiamme ma non si esclude alcuna ipotesi.