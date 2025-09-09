Incendio alle strutture del centro squadre giovanili, Falcomatà «atto vile»

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Un incendio è stato appiccato alle strutture del Centro Reggio Junior di Sant’Antonio, realtà impegnata da moltissimi anni a promuovere i valori dello sport attraverso la formazione e la crescita delle squadre di calcio giovanili. “E’ un atto vile – afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – che offende le coscienze e danneggia una delle strutture che rappresenta un’eccellenza storica in termini sociali, educativi e sportivi. Una vergogna che colpisce la città sana e laboriosa che, ogni giorno, opera e agisce per il bene della nostra comunità”.

“Alla famiglia Quartullo, ai bambini e alle famiglie del Centro Reggio Junior – prosegue – arrivino i miei più alti sentimenti di vicinanza e la massima solidarietà dell’amministrazione comunale. Ancor di più, staremo al loro fianco in un momento così difficile che non dovrà piegare gli sforzi di quanti, con dedizione, passione e sacrificio lavorano per rendere migliore il territorio e proteggere le nuove generazioni”.

“Sono convinto – conclude Falcomatà – che, al più presto, gli inquirenti riusciranno a dare un volto e un nome a chi si è macchiato di un gesto criminale così spregevole. Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo fare i conti un gesto ignobile, compiuto da mani ignote e balorde, che ferisce non solo una realtà sportiva, ma un punto di riferimento educativo, sociale e culturale per tanti reggini”.