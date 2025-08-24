HomeCalabria

Incendio al sesto piano di un appartamento: intervento lampo dei pompieri evita il peggio

Sono durate oltre un'ora le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all'interno di un appartamento di uno stabile a Reggio Calabria

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Sono durate oltre un’ora le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all’interno di un appartamento di uno stabile del rione Arghillà, a Reggio Calabria. Le tre squadre dei Vigili del fuoco, due provenienti dalla sede di Via Europa e una da Villa San Giovanni sono riuscite, con il supporto dell’autoscala, ad accedere dal balcone dell’immobile sito al sesto piano fuori terra. In poco tempo i pompieri hanno domato l’incendio localizzato in cucina e messo in sicurezza l’immobile, oramai pesantemente danneggiato dal calore e dalla fuliggine. Il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri locali attigui. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Monopoli Cosenza

Monopoli-Cosenza 2 a 2. Eurogoal di Florenzi e rimonta dei pugliesi. Pari finale di...

Sport
MONOPOLI (BA) - La prima in serie C del Cosenza, tornato nella terza serie dopo sette stagioni di serie B, termina con un pareggio...
Fabrizio Fabiano - sindaco di Zumpano

Zumpano sceglie il Baratto Amministrativo: debiti da saldare con il lavoro

Provincia
ZUMPANO (CS) - "Oggi desidero condividere con voi un'iniziativa che unisce lavoro, solidarietà e rigore istituzionale: il 'Baratto Amministrativo'. In un contesto socio-economico complesso,...

Esodo estivo: 203 milioni di spostamenti e traffico più fluido grazie alle partenze intelligenti

Italia
ROMA - A partire dal 25 luglio, data di inizio dell'esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti. Il traffico estivo non si...
carabinieri nas

Pranzo di festa finisce in ospedale: 30 intossicati e 5 ricoverati in un ristorante

Calabria
NICOTERA (VV) - Una trentina di persone ha accusato sintomi di intossicazione dopo aver partecipato a un pranzo in un ristorante molto frequentato di...

Prevenzione e riduzione dei rifiuti. La Regione finanzierà i progetti dei Comuni calabresi

Calabria
CATANZARO - La Regione ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dei...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37097Area Urbana22274Provincia19781Italia8004Sport3850Tirreno2907Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Fabrizio Fabiano - sindaco di Zumpano
Provincia

Zumpano sceglie il Baratto Amministrativo: debiti da saldare con il lavoro

ZUMPANO (CS) - "Oggi desidero condividere con voi un'iniziativa che unisce lavoro, solidarietà e rigore istituzionale: il 'Baratto Amministrativo'. In un contesto socio-economico complesso,...
Italia

Esodo estivo: 203 milioni di spostamenti e traffico più fluido grazie...

ROMA - A partire dal 25 luglio, data di inizio dell'esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti. Il traffico estivo non si...
carabinieri nas
Calabria

Pranzo di festa finisce in ospedale: 30 intossicati e 5 ricoverati...

NICOTERA (VV) - Una trentina di persone ha accusato sintomi di intossicazione dopo aver partecipato a un pranzo in un ristorante molto frequentato di...
cellulari-a-scuola.j
Italia

Niente cellulari in classe e stretta sul voto in condotta, le...

ROMA - Stop ai cellulari in classe, stretta sul voto in condotta, novità all'esame di Maturità e, dal 2026, anche nuovi programmi scolastici alle...
medici-cubani
Calabria

Il Molise come la Calabria, arrivano i medici cubani: eroi o...

COSENZA - Fin dalla Rivoluzione del 1959, Cuba si è affermata come protagonista dell’assistenza sanitaria internazionale, inviando migliaia di professionisti della salute nei paesi...
Roberto occhiuto
Calabria

“Occhiuto: in 4 anni più risultati che in 40”. Forza Italia...

ROMA - "Negli ultimi 4 anni con il presidente Roberto Occhiuto la Calabria ha fatto di più di quanto era stato fatto nei 40...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA