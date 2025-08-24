REGGIO CALABRIA – Sono durate oltre un’ora le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all’interno di un appartamento di uno stabile del rione Arghillà, a Reggio Calabria. Le tre squadre dei Vigili del fuoco, due provenienti dalla sede di Via Europa e una da Villa San Giovanni sono riuscite, con il supporto dell’autoscala, ad accedere dal balcone dell’immobile sito al sesto piano fuori terra. In poco tempo i pompieri hanno domato l’incendio localizzato in cucina e messo in sicurezza l’immobile, oramai pesantemente danneggiato dal calore e dalla fuliggine. Il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri locali attigui. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.
Incendio al sesto piano di un appartamento: intervento lampo dei pompieri evita il peggio
Sono durate oltre un'ora le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all'interno di un appartamento di uno stabile a Reggio Calabria
