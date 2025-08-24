Incendio al sesto piano di un appartamento: intervento lampo dei pompieri evita il peggio

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Sono durate oltre un’ora le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all’interno di un appartamento di uno stabile del rione Arghillà, a Reggio Calabria. Le tre squadre dei Vigili del fuoco, due provenienti dalla sede di Via Europa e una da Villa San Giovanni sono riuscite, con il supporto dell’autoscala, ad accedere dal balcone dell’immobile sito al sesto piano fuori terra. In poco tempo i pompieri hanno domato l’incendio localizzato in cucina e messo in sicurezza l’immobile, oramai pesantemente danneggiato dal calore e dalla fuliggine. Il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri locali attigui. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.