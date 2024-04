Incendio a Ecolandia, completamente distrutti gli uffici del parco

L’incendio è divampato intorno alle 11 del mattino e le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alle 16:30. Per fortuna, gli uffici erano chiusi e non vi erano persone all’interno dell’edificio al momento dell’incendio. Si ipotizza che l’origine del rogo sia dovuta a un corto circuito, ma le indagini attualmente in corso stabiliranno le esatte dinamiche dell’evento.