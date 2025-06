Incendia sterpaglie e potature della propria attività: denunciato imprenditore edile

- Advertisement -

CIRO’ (KR) – Aveva appiccato il fuoco a sterpaglie, potature e materiali di risulta della propria attività, ma le fiamme sono sfuggite al controllo, danneggiando un’intera area di circa 500 metri quadrati. È stato denunciato il titolare di una ditta operante nel settore dell’edilizia e della cura del verde per aver provocato un incendio che ha coinvolto anche una recinzione in plastica e numerosi bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il rogo, divampato poco dopo l’attività di pulizia, è stato domato dai Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza la zona e limitare ulteriori danni. I carabinieri, dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, ascoltato persone informate sui fatti e sequestrato l’area interessata sono riusciti ad identificare il presunto responsabile e segnalarlo alla Procura della Repubblica di Crotone.