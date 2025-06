Incendi, scontro tra Pd e Regione: “Dati Ispra smentiscono Occhiuto”. Gallo: “Modello diventato esempio nazionale”

- Advertisement -

CATANZARO – È scontro aperto tra il Partito Democratico e la Regione Calabria sulla gestione degli incendi e la prevenzione boschiva. A innescare la polemica sono stati i dati diffusi dall’Ispra, secondo cui oltre il 70% delle foreste bruciate in Italia si trova in Calabria. “La rivoluzione annunciata dal presidente Occhiuto e dall’assessore Gallo è stata smentita dai numeri – attacca il gruppo del Pd in Consiglio regionale – che confermano come la Calabria resti maglia nera nella gestione della prevenzione incendi. Le promesse del centrodestra si sono rivelate ancora una volta pura propaganda, senza risultati concreti sul territorio”.

Secondo i dem, servirebbe “un piano organico, sistemico e strutturale, con investimenti veri e nuove assunzioni per la gestione del territorio, a partire dalle aree interne e montane. La prevenzione non si fa con gli spot né con i droni, ma con il presidio umano e una strategia di lungo periodo. I calabresi – concludono – hanno il diritto di sapere se e come sarà garantita la loro sicurezza ambientale in vista dell’estate”.

Gallo «Pd non sa di cosa parla, con Occhiuto -77% di ettari di bosco andati in fumo»

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore regionale all’Agricoltura e alla Forestazione Gianluca Gallo, che ha definito “fuori luogo e infondate” le critiche del Pd: “Proprio grazie al sistema ‘Tolleranza Zero’, con l’uso di droni, la collaborazione dei Carabinieri e la Control Room regionale, la Calabria ha ridotto del 77% gli ettari bruciati rispetto al 2021. È un modello che la Protezione civile nazionale ha riconosciuto e promosso anche in altre regioni”. Gallo ricorda come nel 2017, sotto la guida del centrosinistra, “si bruciarono oltre 400 chilometri quadrati di boschi, pari a 60mila campi di calcio. L’attuale governo regionale ha invece introdotto un sistema imponente, umano e tecnologico, che funziona ed è già realtà”.