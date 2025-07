Incendi in Calabria, Gallo replica al Pd: «nessuna emergenza, -50% di eventi rispetto ad altre Regioni»

- Advertisement -

CATANZARO – “Nessuna emergenza incendi in Calabria”. È netta la risposta dell’assessore regionale alla Forestazione, Gianluca Gallo, che replica alle dichiarazioni del gruppo consiliare del Partito Democratico, accusato di offrire “un quadro distorto e fuorviante” sulla situazione degli incendi nel territorio calabrese.

“Negli ultimi giorni – afferma Gallo – si sono verificati incendi, ma si tratta di eventi di natura molto diversa: dalla combustione di sterpaglie a piccoli roghi di vegetazione. Solo un numero limitato di casi ha realmente interessato aree boscate. Non è corretto accomunare tutti questi fenomeni come se fossero estesi incendi boschivi”.

L’assessore cita i dati ufficiali delle statistiche nazionali: “La Calabria ha registrato meno del 50% degli incendi rilevati in regioni come Puglia, Campania, Lazio e Sicilia. Sabato scorso la flotta aerea statale non è nemmeno intervenuta nella nostra regione, mentre solo domenica c’è stato un impiego limitato di mezzi”. Secondo quanto comunicato dalle sale operative regionali, si sono registrati meno di 20 incendi al giorno, di cui solo 4-5 realmente rilevanti. Gli altri, precisa Gallo, “sono stati rapidamente contenuti grazie a un sistema di coordinamento regionale che ha funzionato, garantendo interventi efficaci”.

L’assessore Gallo sottolinea anche il potenziamento del sistema antincendio calabrese: “Abbiamo attivato convenzioni con oltre 800 volontari e rafforzato la collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le squadre di Calabria Verde sono oltre 60, distribuite sul territorio, dotate di mezzi idonei. Il sistema di monitoraggio si è evoluto, includendo droni, bollettini predittivi, allerta in tempo reale e nuove tecnologie”.

Critica anche il Pd per aver ignorato che la normativa regionale in materia di incendi è frutto di una legge proposta proprio da un esponente democratico: la legge regionale 51 del 2017. “Una legge chiara – commenta Gallo – che definisce ruoli e responsabilità, e che prevede l’attivazione di poteri sostitutivi da parte dei Comuni in caso di inerzia”. Infine, l’assessore giudica “paradossale” che venga considerato un dato negativo il numero elevato di illeciti segnalati. “È il risultato del sistema di monitoraggio con i droni introdotto dal presidente Occhiuto. Solo nel 2024 sono stati segnalati 394 presunti illeciti. È la dimostrazione che il territorio è presidiato e che l’azione di prevenzione è concreta”. “Invece di alimentare polemiche sterili, si lavori insieme. La lotta agli incendi si vince con la collaborazione, non con le parole”.