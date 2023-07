Incendi: due nuovi mezzi di Calabria Verde, fermi nel parco auto di Rogliano

COSENZA – Mentre la Calabria è alle prese con il fenomeno degli incendi che hanno interessato in particolare il territorio reggino e anche la provincia di Cosenza, due nuovi mezzi antincendio boschivo sarebbero ‘parcheggiati‘ nei locali di Azienda Calabria Verde e di fatto inutilizzati. Si tratta di moduli antincendio montati su moderni fuoristrada e acquistati e inaugurati ad aprile scorso che però, restano inspiegabilmente chiusi nel parco mezzi di Calabria Verde a Rogliano, senza che ne sia previsto l’utilizzo.

Mezzi che, avrebbero sicuramente dato un sollievo negli ultimi giorni, nell’intervento per fronteggiare i numerosi incendi che negli ultimi giorni hanno devastato interi ettari di macchia mediterranea in quanto, la loro caratteristica, è proprio quella di raggiungere zone impervie. Non si capisce però, perché sono chiusi e fermi a Rogliano e nessuno ne ordini la messa su strada.

A farsi ‘un giro’ in anteprima sui nuovi moduli antincendio in dotazione a Calabria Verde, ad aprile scorso, erano stati il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore all’Agricoltura e alla Forestazione Gianluca Gallo. Entrambi avevano spiegato l’importanza di questi mezzi «per contrastare la piaga degli incendi ed intervenire prontamente allo spegnimento». Moduli fuoristrada all’avanguardia che consentirebbero di eseguire con semplicità le operazioni di caricamento dell’acqua.