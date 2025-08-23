HomeCalabria

Incendi boschivi: da metà giugno 51.900 interventi dei vigili fuoco. Nell’ultima settimana 333 in Calabria

Dal 15 giugno al 22 agosto sono stati 51.900 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 6.930 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Dal 15 giugno al 22 agosto sono stati 51.900 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 6.930 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sempre dal 15 giugno, sono state effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.204 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 18.677 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme.

Nell’ultima settimana invece sono stati svolti 3.250 interventi dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Puglia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 623 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Sicilia (612), il Lazio (359) e la Calabria (333). Sempre nell’ultima settimana sono stati 58 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 4.866 ore di lavoro. Lo rende noto un comunicato del Ministero dell’Interno

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Grotte di Sant'Angelo

Boom di visitatori per le Grotte di Sant’Angelo a Cassano Ionio: in soli 50...

Ionio
CASSANO IONIO (CS) - Cresce l'interesse e l'entusiasmo attorno alle Grotte di Sant'Angelo, il suggestivo complesso carsico situato nel cuore del territorio di Cassano...
Pasqualina Straface

Prime bordate – Straface (Fi) «I calabresi non si faranno fregare dalla sinistra e...

Calabria
COSENZA - "Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Federazione riformista, Partito socialista italiano, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno...
'nduja Stati Uniti

Taste Experience Calabria: da Spilinga a Cosenza, viaggio nei sapori autentici a Km 0

Calabria
COSENZA - Prende il via "Taste Experience Calabria", un progetto itinerante che da agosto a settembre 2025 animerà cinque comuni calabresi – Spilinga, Lago,...
Giulio-Bruno

Premio Casentino, menzione d’onore allo scrittore cosentino Giulio Bruno per il romanzo sull’aldilà

Area Urbana
COSENZA - Dopo la serie di 6 romanzi polizieschi ambientati a Cosenza, già vincitori di diversi premi a livello nazionale negli ultimi 15 anni,...
Ospedale Reggio Calabria GOM

Resta grave la bimba di 7 anni caduta dal balcone. È di Udine ed...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Sarebbe friulana, di Udine, la bambina di sette anni caduta da un balcone giovedì sera a Reggio Calabria e ricoverata in...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37084Area Urbana22273Provincia19779Italia8001Sport3849Tirreno2906Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Ospedale Reggio Calabria GOM
Calabria

Resta grave la bimba di 7 anni caduta dal balcone. È...

REGGIO CALABRIA - Sarebbe friulana, di Udine, la bambina di sette anni caduta da un balcone giovedì sera a Reggio Calabria e ricoverata in...
Carlo Calenda
Calabria

Carlo Calenda (Azione) dice no a Tridico «non sosterremo candidati M5S...

ROMA - «Come già più volte ripetuto, non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5 Stelle alle elezioni regionali. Allo...
Casabona carabinieri
Calabria

Una controversia per l’uso di terreni confinanti si trasforma in atti...

CASABONA (KR) - I carabinieri hanno arrestato a Casabona un cinquantenne con l'accusa di avere messo in atto atti persecutori ai danni di due...
Diamante mare
Tirreno

Le analisi: «il mare di Diamante è assolutamente privo di forme...

DIAMANTE(CS) - Le acque di balneazione nel comune di Diamante hanno valori nella norma, non sono inquinate ed hanno consegnato a cittadini e turisti...
Provincia

Castrovillari, scoperti oltre 5 chili di cocaina. Erano in doppiofondo ricavato...

CASTROVILLARI  - Oltre 5 Kg di cocaina, suddivisa i 5 panetti, e 100 grammi di hashish. È quanto hanno scoperto e sequestrato all'interno di...
polizia-stradale-cosenza
Calabria

Esodo estivo, controlli della polstrada su A2 e Statali calabresi: sanzioni,...

COSENZA- Nell’ambito delle attività di vigilanza stradale e di controllo dei flussi veicolari, anche finalizzate alla riduzione del fenomeno dell’incidentalità in occasione dell’esodo estivo,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA