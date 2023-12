Inaugurate la suggestiva ‘via del Natale Rosarnese’ e la casa di Babbo Natale

ROSARNO (RC) – Sono state inaugurate a Rosarno, “La via del Natale Rosarnese” e “La casa di Babbo Natale” a cura delle associazioni A.Fe.Ro e Nuovamente. Alla presenza del sindaco Pasquale Cutrì, che ha tagliato il nastro insieme ai componenti dell’associazione, i presenti hanno potuto assistere ad uno spettacolo natalizio che ha stupito ed emozionato.

Un lavoro che ha coinvolto i membri dell’associazione ma anche i cittadini rosarnesi che hanno contribuito donando addobbi e decorazioni. Uno scorcio di Rosarno, che sembra abbia ripreso vita grazie agli allestimenti natalizi. Nella stessa via è presente anche il cortile del bacio, dove è possibile scattare delle foto ricordo sulla apposita poltrona. La via del Natale Rosarnese si trova in via Giuseppe Garibaldi, La casa di Babbo Natale in piazza del Popolo, saranno aperte al pubblico per tutte le festività natalizie.