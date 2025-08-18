HomeCalabria

In prova ai servizi sociali per molestie tempestava di telefonate un’altra donna, arrestato 47enne

L'uomo era stato già condannato nel 2023 a Reggio Calabria per atti persecutori e oggi il tribunale di Torino ha emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti per atti persecutori sospendendo la misura alternativa dell'affidamento in prova

VERBANIA – Un uomo di 47 anni, in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri di Verbania per nuovi episodi di molestie nei confronti di una donna. Era stato già condannato nel 2023 a Reggio Calabria per atti persecutori e oggi il tribunale di Torino ha emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti a seguito di una serie di comportamenti persecutori nei confronti di una donna.

Da circa due mesi, infatti, l’uomo tempestava di telefonate la vittima che per cercare di fermare questo comportamento aveva bloccato il suo numero. Questo non ha fermato l’uomo che cambiando utenza ha perseguito nel suo intento. A seguito delle indagini che hanno riscotruito tutta la dinamica dei fatti, il magistrato di sorveglianza di Novara ha disposto la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova stabilendo la detenzione in carcere per l’uomo che ora si trova nella casa circondariale di Verbania.

