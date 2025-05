In fuga con l’incasso, ennesimo furto in un locale del lungomare: è caccia ai ladri

- Advertisement -

CATANZARO – Furto con scasso all’alba di oggi in un locale ‘aperitif&drink’ in via del Mare nel quartiere Lido di Catanzaro. Due persone con il volto coperto, riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’esercizio, hanno sfondato la porta a vetri e si sono introdotte nei locali per impossessarsi del denaro presente nella cassa.

L’allarme è scattato in mattinata quando un altro esercente della zona ha notato la porta d’ingresso del locale divelta e ha contattato la titolare che dopo avere constatato quanto accaduto ha presentato denuncia alla polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Catanzaro Lido hanno acquisto le immagini della videosorveglianza che hanno immortalato i due malviventi all’atto di forzare la serratura per poi prendersi il denaro. Tutto si è svolto in pochi minuti. Gli investigatori della Polizia stanno adesso analizzando le immagini registrate allo scopo di tentare di dare un volto ai due autori del furto.