LAMEZIA TERME – Intervento questa mattina dei vigili del fuoco in via Giosuè Carducci, a Lamezia, per un incendio divampato in un’attività commerciale che pare sia scaturito da un corto circuito. I vigili del fuoco hanno spento il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero ai locali adiacenti. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone.

