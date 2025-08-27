HomeCalabria

In fiamme i terreni del sindaco Conia: “Se qualcuno vuole dirmi qualcosa, lo faccia qui”

La solidarietà anche di Roberto Occhiuto per l'atto intimidatorio contro il primo cittadino di Ciquefrondi: "La Calabria non si piega a questi gesti criminali"

S.M.
CATANZARO – “Non mi avete fatto niente”Sono alla luce del sole davanti sezione di Rinascita Per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia qui. Solo i vigliacchi agiscono di nascosto. A testa alta!”. Lo dichiara sui social il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, dopo l’incendio appiccato ad un terreno di sua proprietà.

“Sincera solidarietà al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e alla sua famiglia, vittime di un vile atto intimidatorio”. Lo afferma, in una nota, il presidente uscente della Regione, Roberto Occhiuto. “Colpire i beni personali di un amministratore – aggiunge Occhiuto – significa tentare di minare la serenità di chi, con impegno e sacrificio, dedica una parte della propria vita alla comunità. La Calabria non può e non deve arrendersi a simili gesti criminali, che offendono non solo la persona colpita ma l’intera nostra regione. Siamo al fianco del sindaco Conia e di tutti gli amministratori che, con coraggio, rappresentano l’avamposto dello Stato nei territori”.

