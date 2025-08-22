In casa gli trovano 720 grammi di hashish “Zombie Kush”. Arrestato presunto pusher

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – I carabinieri di Lamezia Terme hanno tratto in arresto un 23enne di origine marocchina, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’operazione, inserita nelle attività di contrasto al narcotraffico nella zona, ha permesso di sequestrare oltre 700 grammi di hashish, denaro contante e strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Il giovane era stato notato dai militari avere un comportamento sospetto in piazza 5 Dicembre, nel quartiere Sambiase. Fermato per un controllo è seguita una successiva perquisizione anche nella sua abitazione. Nonostante il tentativo di disfarsi della droga, i militari hanno rinvenuto circa 720 grammi di hashish suddivisi in panetti recanti l’etichetta “Zombie Kush”, insieme a 320 euro in contanti, un bilancino di precisione e altro materiale per il taglio e il confezionamento. Tutti gli oggetti, incluso il telefono cellulare dell’indagato, sono stati sottoposti a sequestro per ulteriori verifiche.

Dopo l’arresto, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che coordina le indagini. Successivamente, nell’udienza di convalida del 14 agosto, il Tribunale ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con il divieto di uscire di casa dalle 22:00 alle 07:00. Le indagini restano tuttora nella fase preliminare e i procedimenti penali sono pendenti davanti alle autorità giudiziarie competenti.