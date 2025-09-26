HomeCalabria

In carcere il killer del Maresciallo Azzolina: nuova condanna per narcotraffico

Rocco D'Amato, condannato dalla Corte d’Assise di Palmi per l’omicidio del Maresciallo Azzolina nel 1996 a Sant'Eufemia di Aspromonte, entra nuovamente in carcere

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

PALMI (RC) – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito a Sant’Eufemia d’Aspromonte un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Rocco D’Amato, 49enne originario di Palmi, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni.

Il provvedimento definitivo, scaturito da condanne pronunciate sia a Roma che a Reggio Calabria, riguarda una pena complessiva di 4 anni e 8 mesi di reclusione. In particolare, la Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto l’uomo colpevole dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, commessi nel dicembre 2024 nei comuni di Roma e Ferentino (FR). A ciò si aggiunge la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per il mancato pagamento delle ammende previste dal Codice Antimafia a carico dei soggetti sottoposti a sorveglianza speciale.

D’Amato è noto per essere stato condannato dalla Corte d’Assise di Palmi nel 1998 per l’omicidio del Maresciallo Capo dei Carabinieri Pasquale Azzolina, avvenuto nel giugno 1996. Allora ventenne, D’Amato uccise con colpi d’arma da fuoco il Sottufficiale, Comandante della Stazione Carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte, durante un tentativo di arresto per furto.

Il sacrificio del Maresciallo Azzolina, insignito alla memoria della Medaglia di Bronzo al Valor Militare, è tutt’oggi ricordato e onorato ogni anno dai Carabinieri della provincia reggina, a testimonianza di un impegno che si rinnova quotidianamente nella tutela della legalità. Al termine delle formalità di rito, D’Amato condotto nella casa circondariale di Palmi, dove sconterà la pena stabilita.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

colonia felina

Sibari coccola i gatti, l’ASP di Cosenza riconosce due colonie da 30 felini

Ionio
CASSANO IONIO (CS) - L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, per tramite dell'unità operativa di Veterinaria, ha comunicato al Comune di Cassano All'Ionio di aver...

Cosenza, grande partecipazione alla formazione sull’allattamento: «per la salute delle future generazioni»

Area Urbana
COSENZA – Si è svolto con un’altissima adesione il corso di formazione sul tema dell’allattamento, organizzato presso l’aula multimediale del Distretto Jonio Sud, a...
Cosenza Nuova illuminazione

Corso Mazzini, il Mab e il cuore di Cosenza si (ri)accendono. Nuova illuminazione con...

Area Urbana
COSENZA - Un investimento da 1,39 milioni di euro per sostituire i vecchi impianti per l'illuminazione pubblica con nuove e più efficienti luci a...
Gioco dadi

Le principali offerte che fidelizzano i giocatori dei casinò online italiani

Attualità
COSENZA - I giocatori di casinò online italiani hanno più scelta che mai, con piattaforme che offrono un'ampia gamma di giochi, promozioni ed esperienze....
Campo da Calcio partita

Perché gli appassionati di sport italiani spesso cercano bookmaker offshore

Attualità
COSENZA - Gli appassionati di sport italiani guardano sempre più oltre le piattaforme nazionali per piazzare scommesse su calcio, basket, tennis e altri eventi popolari....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37461Area Urbana22576Provincia19939Italia8043Sport3882Tirreno2976Università1477
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

simulazione-incidente-galleria
Ionio

Simulazione di incidente in galleria sulla 106 a Montegiordano: Anas e...

COSENZA - Questa sera, sarà effettuata un'esercitazione con simulazione di un'emergenza all'interno della galleria "Vittoria", sulla strada statale 106 Var, a Montegiordano, in provincia...
manifesti-strappati-Graziano
Ionio

Rossano, manifesti elettorali strappati. Graziano denuncia: «vigliacchi, non ci fermerete»

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – «Stanotte, a Rossano Scalo, è stato compiuto un atto vile e vergognoso: i miei manifesti elettorali, affissi su una bacheca mobile,...
Blitz-antimafia-Cetraro_Gentile
Tirreno

Blitz antimafia a Cetraro, Gentile: «Allarme da me lanciato a Ministro...

COSENZA, 25 SET - "L'operazione antimafia scattata questa mattina a Cetraro rappresenta una risposta concreta e tempestiva dello Stato a difesa della legalità e...
Coldiretti-Calabria_protesta
Calabria

La Calabria scende in piazza per il grano: Coldiretti contro importazioni...

CATANZARO - Dopo l'incontro con i candidati alla presidenza della regione Calabria, che ha consolidato politiche regionali con la presentazione di un motivato e...
sabel-Porco_Antonella-Blandi
Provincia

Lattarico, il dolore del sindaco per la morte di Isabel: «giovane...

LATTARICO -  Tristezza e sgomento oggi a Lattarico per la morte di Isabel Desirè Porco, deceduta al policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato...
Area Urbana

Cosenza celebra 25 anni di donne nelle Forze Armate: una rivoluzione...

COSENZA – Venticinque anni scorrono come l'eco degli stivali sui corridoi di una caserma: rintocchi di disciplina, passi di conquista, silenzi carichi di tensione...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA