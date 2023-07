In Calabria ancora temperature torride, sulla fascia Ionica oltre 40 gradi

CATANZARO – Clima torrido in Calabria dove, come da previsioni, non si attenua l’ondata di calore. Ieri le massime nei cinque capoluoghi hanno variato dai 30,4 di Vibo valentia ai 37,3 gradi di Reggio Calabria indicata con il bollino rosso del ministero della Salute per oggi e domani.

Le temperature più calde di ieri, tuttavia, sono state registrate a Botricello, sulla fascia ionica catanzarese con 42,5, Cropalati, nel cosentino con 40.9 e Soverato, sempre sullo Ioni catanzarese, con 39,4. Temperature confermate dal termometro anche oggi, con Reggio che tra i capoluoghi di provincia è la più calda con 37 gradi seguita da Cosenza con 36.

Le altre tre oscillano tra 32 e 33. Botricello conferma i 42 gradi anche oggi, mentre Soverato arriva a 41. L’umidità amplifica la sensazione di calore, dando l’impressione di affrontare temperature ancora più alte. E che non scendono neanche durante la notte. Ieri, così come oggi, le minime sono costantemente sopra i 20 gradi, con punte di 29 all’1 della notte scorsa a Reggio Calabria e Crotone.

Il caldo asfissiante ha anche spinto il garante regionale dei diritti delle persone detenute Luca Muglia a inoltrare alle autorità competenti una nota per chiedere l’adozione urgente di misure nelle strutture carcerarie a tutela dei detenuti.