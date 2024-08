In Calabria primi cali per l’Rc auto, Crotone la provincia più cara: terza Cosenza

CATANZARO – A luglio 2024, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it i premi medi per assicurare un’auto in Calabria sono diminuiti del 6,22% su base semestrale arrivando a 650,29 euro, vale a dire circa 43 euro in meno rispetto a gennaio 2024. Nel resto d’Italia, nel medesimo periodo, i premi sono cresciuti del 2,8%. Analizzando i numeri su base territoriale emerge che a luglio 2024 i premi sono sostanzialmente scesi in tutta la regione, seppur con importanti differenze tra una provincia e l’altra. La riduzione semestrale più consistente è stata rilevata in provincia di Catanzaro, dove il premio medio nei sei mesi è sceso del 9,3%.

Al secondo posto si posiziona la provincia di Reggio (-7,7%), seguita da quella di Cosenza (-6,9%). Ai piedi del podio per pochi decimali Crotone (-6,4%) mentre Vibo Valentia registra una flessione minima, ma comunque ottima come segnale complessivo (-0,6%). I valori assoluti Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio di Facile.it emerge che, a luglio 2024, la provincia calabrese in cui l’Rc auto è risultata essere più costosa è quella di Crotone, dove il premio medio è arrivato a 872,86 euro. Seguono le province di Vibo (743,44 euro) e Reggio (657,00 euro). Le aree dove, invece, i premi medi sono risultati più contenuti sono quelle di Catanzaro (565,24 euro), e Cosenza (589,32 euro).

“Sebbene il mutato contesto economico si faccia ancora sentire sui premi Rc auto – afferma Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it – dal mercato iniziano ad arrivare i primi segnali positivi legati al rallentamento dell’inflazione e ad una stabilizzazione dei tassi di sinistrosità. Nonostante il contesto sia quindi caratterizzato dall’incertezza – aggiunge – è lecito attendersi una progressiva stabilizzazione dei premi”.