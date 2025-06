In Calabria nascono le ITS Academy: un passo strategico per formazione e lavoro

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – La Calabria compie un passo decisivo verso il futuro dei propri giovani e del proprio tessuto produttivo. Attraverso gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS), al un piano di programmazione di enorme rilievo che pone un focus particolare su innovazione, occupabilità e competitività del tessuto economico regionale.

È quanto dichiara Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività sociali, culturali e formative e proponente della Proposta di Provvedimento Amministrativo del Piano Territoriale Triennale (PTT) 2025/2027 e dello Schema di Protocollo di Intesa per il sostegno e lo sviluppo regionale delle ITS Academy, approvata oggi mercoledì scorso in Consiglio regionale. Ancora una volta – dice – dimostriamo grande interesse alla formazione delle professioni e soprattutto alla specializzazione di mestieri specifici, richiesti dal mercato del lavoro.

Percorsi biennali

Il PTT 25/27, adottato dalla Giunta regionale grazie all’impegno e all’iniziativa dell’assessore alle Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale Giovanni Calabrese, mira a migliorare e ampliare l’offerta formativa per i giovani calabresi. Dopo il diploma, gli studenti potranno accedere a percorsi formativi biennali che garantiranno una preparazione solida ed efficace. Gli ITS Academy prevedono, infatti, una rete di partner tra istituti superiori, università, enti di ricerca e di formazione, aziende e associazioni di lavoratori, che garantiscono una forte integrazione con il sistema produttivo.

Gli obiettivi del Piano – sottolinea la Consigliera regionale – sono chiari e ambiziosi: da un lato sostenere e consolidare l’offerta formativa delle attuali otto Fondazioni ITS Academy attive in Calabria e, dall’altro, estendere la copertura territoriale fino a 11 Aree tecnologiche strategiche. Tra le nuove aree che verranno introdotte, figurano Meccatronica, Sistema Moda, Sistema Casa e Ambiente Costruito. Ciò – precisa – promuoverà una maggiore attrattività e competitività del sistema regionale.

Innovazione, occupazione, inclusione

Il Piano si propone inoltre di promuovere l’innovazione didattica, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione dei percorsi, migliorare la qualità e l’impatto occupazionale dei percorsi formativi, con particolare attenzione all’equità di genere e all’inclusione. Sarà ottimizzato l’utilizzo delle risorse pubbliche e comunitarie, assicurando trasparenza, efficacia degli interventi e sostenibilità finanziaria.

A supporto del Piano è stato predisposto uno Schema di Protocollo d’Intesa per il sostegno e lo sviluppo del Sistema regionale di istruzione tecnologica superiore. Questo Protocollo – spiega ancora la Presidente e promotrice del Provvedimento – sancisce formalmente la collaborazione tra la Regione, le Fondazioni ITS, i centri di ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale, le Università, le imprese, le associazioni di categoria e gli enti locali. Sarà istituito, quindi, un Tavolo Tecnico di Coordinamento regionale per l’attuazione, il monitoraggio e il raccordo delle attività. Le azioni previste vanno dall’orientamento e diffusione dell’offerta formativa, all’erogazione di percorsi ibridi e interregionali, fino al sostegno per lo start-up innovativo e l’autoimprenditorialità, con un forte accento sulla valorizzazione dei diplomi ITS.

Ritengo che questo provvedimento rappresenti un’opportunità concreta per rendere la Calabria protagonista nella costruzione di un sistema formativo di eccellenza, inclusivo e competitivo, pienamente in linea – conclude Pasqualina Straface – con le sfide della transizione digitale ed ecologica che il nostro tempo sta vivendo.