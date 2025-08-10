HomeCalabria

In Calabria l’auto usata piace e convince: Cosenza è la provincia con più passaggi di proprietà

Sempre più automobilisti scelgono il mercato dell'usato non solo per risparmiare, ma anche per accedere a modelli recenti, ben accessoriati e spesso di categoria superiore, il tutto senza superare il proprio budget. L'auto usata più ricercata è la Fiat Panda

COSENZA – Calabresi e automobili, qual è il rapporto? L’auto usata piace e convince chi abita in Calabria. In regione, infatti, sempre più automobilisti scelgono il mercato dell’usato non solo per risparmiare, ma anche per accedere a modelli recenti, ben accessoriati e spesso di categoria superiore, il tutto senza superare il proprio budget.

A confermarlo, i dati ACI elaborati da AutoScout24 che segnalano che nel primo semestre del 2025, i passaggi di proprietà in Calabria (al netto delle minivolture) sono stati 52.837, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Cosenza la provincia nella quale si affettua il numero più alto di passaggi di proprietà netti: 20.153 atti, ovvero +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il prezzo medio delle auto in vendita registra un calo del 4,2% rispetto ai primi sei mesi del 2024, attestandosi intorno ai 18.700 €. Nella regione diesel (67,7%) e benzina (23,3%) sono sempre le alimentazioni più ricercate, mentre l’elettrico (0,8%) non riesce a entrare nelle preferenze dei calabresi.

Le principali criticità? L’auto elettrica spesso non si adatta alle abitudini di guida quotidiane e continua a sollevare dubbi tra molti automobilisti. Tra i limiti più citati ci sono l’autonomia ancora insufficiente, i costi elevati, la diffidenza verso una tecnologia percepita come non del tutto matura e una rete di ricarica che, in molte aree, risulta ancora poco capillare.

L’auto più amata dai calabresi? La Fiat Panda che si conferma ancora una volta l’auto usata più richiesta. Guardando invece alle alimentazioni alternative, tra le ibride spicca l’Audi A6, mentre tra le elettriche è la Smart forTwo.

