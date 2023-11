In Calabria la XIX Assise delle ‘Città della Nocciola’: «corilicoltura virtuosa»

CARDINALE (CZ) – «L’indicazione della Calabria, ed in particolare dei comuni di Cardinale e Torre di Ruggiero, quale sede della 19^ edizione dell’Assise nazionale di “Città della Nocciola” ci riempie di soddisfazione ed allo stesso tempo ci carica di una grande responsabilità». E’ il commento del presidente dell’associazione dei produttori Tonda di Calabria bio, Giuseppe Rotiroti, circa la scelta di tenere in Calabria la manifestazione che ogni anno riunisce tutti i protagonisti della corilicoltura italiana.

«Le Città della Nocciola – aggiunge Rotiroti – rappresentano un patrimonio di valore culturale, economico e sociale, si tratta infatti di tutti quei luoghi in Italia dove è forte la consapevolezza della propria identità e del legame tra il territorio, le comunità che vi risiedono ed un piccolo straordinario frutto. Peraltro l’associazione non solo intraprende progetti di tutela della nocciola ma è attivissima nel definire e sostenere percorsi che consentano l’attivazione di offerte strutturate di turismo enogastronomico e naturale».

«Una prospettiva che per quanto ci riguarda – prosegue Rotiroti – corrisponde per intero al vero e proprio “miracolo” compiuto a Cardinale e Torre di Ruggiero, come in molti ormai sanno nel territorio di questi due comuni – dopo il declino dei decenni scorsi – la produzione corilicola ha ripreso vigore e forza. Oggi vengono recuperati noccioleti storici, i nuovi occupano spazi fino a ieri abbandonati ed in preda a fenomeni di dissesto, sempre più giovani sono coinvolti e le amministrazioni comunali hanno puntato con forza sulla definizione di un marketing territoriale fondato proprio sulla nocciola».

Un percorso che Rotiroti definisce non facile ma che alla fine ha portato ai risultati immaginati e sperati quindici anni fa «siamo partiti ancorandoci ad una tradizione che qui ha più di due secoli e che per decenni ha rappresentato l’ossatura portante dell’economia locale, a piccoli passi siamo riusciti a riportare la nocciola al centro e lo abbiamo fatto grazie alla collaborazione ed alla cooperazione di cui i produttori sono capaci».

Dall’1 al 3 dicembre dunque, con un programma particolarmente nutrito, i due Comuni calabresi saranno il centro della corilicoltura italiana legata ai territori «l’assise – specifica Rotiroti – è di certo una festa ma anche un momento nel quale sarà possibile confrontarsi con esperti corilicoli, rappresentanti delle università, istituzioni locali e nazionali, amministratori locali e produttori. Da non sottovalutare infine un aspetto, le Città della Nocciola arrivano in Calabria con il Comune di Cardinale che è diventato un vero e proprio caso nazionale con il progetto “Borgo della nocciola”, il primo in Italia, e con l’imminente apertura del Museo della Nocciola, il secondo in Italia. Siamo particolarmente lieti di questa ennesima occasione che, peraltro, si inquadra nel progetto di promozione elaborato nell’ambito del PSR 2014/2023 e sostenuto dalla specifica misura 3 – Intervento 3.2.1».